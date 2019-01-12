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İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri Örgütü çağrısı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi:"Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor"

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:42
İran'dan Avrupa'ya Halkın Mücahitleri Örgütü çağrısı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Avrupa ülkelerine Halkın Mücahitleri Örgütü ve İran'a karşı savaşan diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması çağrısında bulundu.

Vaizi, devlet medyasına yaptığı açıklamada AB Konseyi'nin İran istihbaratı ve iki vatandaşına yönelik aldığı yaptırım kararına tepki göstererek, Avrupa'nın terörizmle mücadelede "dürüstlük göstergesi olarak Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı grupları desteklemeyi bırakması" gerektiğini belirtti.

DEAŞ terörüne karşı İran'ın Suriye ve Irak halkının yardımına koşarak Avrupa ülkelerinde de terör eylemlerinin azalmasını sağladığını savunan Vaizi, "Avrupa, terörizme karşı verdiği amansız mücadele nedeniyle İran'ı takdir edeceğine, onu terörizmi korumakla itham ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın İran'a karşı savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer ayrılıkçı gruplar için güvenli bir sığınak olduğunu savunan Vaizi, AB ülkelerinin bu örgütlere İran'a karşı saldırması için uygun zemin sağladığını ileri sürdü.

-AB'den İran istihbaratına yaptırım

AB Konseyi'nden 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedilmişti.

İran'ın terör örgütü olarak gördüğü Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi'nin (ASMLA) kurucusu Ahmed Mola Nissi, 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde, Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) üyesi Muhammed Samadi ise 15 Aralık 2015'te Almere kentinde suikasta uğramıştı. Avrupa ülkeleri suikastlardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Fransız istihbaratı da İran İstihbarat Bakanlığının, rejim karşıtı HMÖ'nün geçen yıl haziranda Paris yakınlarında düzenlediği bir mitinge bombalı saldırı planı yaptığını iddia etmişti.

Tahran yönetimi, suçlamaların AB-İran ilişkilerine zarar vermeye yönelik olduğunu savunurken; İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Fransa gibi ülkeleri HMÖ, El Ahvaziye örgütü ve İran'da terör örgütü kabul edilen diğer gruplara destek vermekle suçluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:42
  1. AB
  2. Halkın Mücahitleri Örgütü
  3. iran

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