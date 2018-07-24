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İran'dan Amerika'ya uyarı: Üsleriniz menzilimizde

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, ABD'nin bölgedeki üsleri ve çıkarlarının İran'ın hedef menzilinde olduğunu söyledi.

24 Temmuz 2018 Salı 14:23
İran'dan Amerika'ya uyarı: Üsleriniz menzilimizde

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ı hedef alan söylemlerine cevaben yazılı açıklama yaptı. 

İran'ın "her düzeydeki tehdide ezici karşılık" vereceğini vurgulayan Bakıri, açıklamasında şunları kaydetti:

"Konuşlanma merkezleri ve çıkarları İran silahlı kuvvetlerinin hedef menzilinde olan düşmanlar özellikle de ABD, bölge ve dünyada çok geniş düzeyde hayal etmesi mümkün olmayan cevapla karşılaşmamak için aslanın kuyruğuyla oynamamalıdır."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı. ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadelerini kullanmıştı.

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 14:23
  1. ABD
  2. iran
  3. Muhammed Bakıri
  4. Anadolu Ajansı

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