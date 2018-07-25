İran'dan Amerika'ya soğuk duş! Sürpriz hamle

Hollanda'da bulunan Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya İran ile ilgili bir resmi mektup gönderdi. Mektupta, Amerika’nın Tahran’a karşı tek taraflı yaptırımlarını yeniden uygulaması konusunda İran tarafından açılan dava sonuca bağlanana kadar Washington’un bu yönde herhangi yeni bir girişimde bulunmayı durdurup koşulları değiştirmemesini istedi.

İran’ın açtığı davaya göre, ABD’nin tek taraflı bir şekilde yeniden uygulamaya çalıştığı yaptırımlar bu ülkenin küresel taahhütlerine aykırı. İran, konunun aciliyet taşıyarak sağlık, tedavi, ilaç ve uçuş güvenliği alanında olumsuz etkiler bırakması dolayısıyla davanın görüşüldüğü süreç boyunca ABD’nin yaptırımları yeniden uygulama eyleminin durdurulması talebinde bulunmuştu.