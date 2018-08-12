0553 313 94 23

İran'dan Amerika'ya sert tepki: Türkiye'ye her türlü desteğe hazırız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikayı eleştirerek, "İran devleti ve halkı olarak her zaman Türk halkı ve devletinin yanında yer aldık ve alacağız" dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 00:34
İran'dan Amerika'ya sert tepki: Türkiye'ye her türlü desteğe hazırız

İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan Kasımi, "Türkiye yalnız değil. Türk halkı kendini yalnız hissetmesin. Daima Türklerin yanında olacağız ve yapabileceğimiz her türlü desteği hazırız" diye konuştu.

Türkiye’nin sınırları dışından yapılan baskılara karşı mutlaka başarı sağlayacağını söyleyen İranlı Sözcü, "Milletlerin iradesi zorla ve baskıyla değiştirilemez" şeklinde konuştu.

Türkiye ve İran’ın oluşan yeni şartlarda birbirine gereken yardımı verebileceğini kaydeden Kasımi, "Birbirimize iyi ortak olabiliriz" diye konuştu.

ZARİF DE DESTEK VERMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı baskılara karşı Türkiye'nin yanında olduklarını duyurmuştu. 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 00:34
  1. iran
  2. abd
  3. Behram Kasımi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir dönem Galatasaray forması giyiyordu! Şimdi TFF 3.Lig'e transfer oldu
    1. Bir dönem Galatasaray forması..
    2. Rizespor Teknik Direktörü İbrahim..
    3. Volkan Demirel: VAR güzel uygulama...
    4. Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu:..
    5. 4 gollü maç! Cenk Tosun'lu Everton...
    6. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Bursaspor..
    7. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    8. Ahmet Çakar'dan flaş açıklama! 'VAR..
    9. Phillip Cocu Bursaspor maçını..
    10. İlginç iddia: Türkiye, ABD'ye karşı..
    11. Bursaspor'dan Ali Koç'a çok sert..
    12. Çiftlikte feci yangın! Onlarca hayvan..
    13. Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    14. Denizli'de baba dehşeti: Eşini ve..
    15. FETÖ'nün Aydın'daki kasası hücre..
    16. İran'dan Amerika'ya sert tepki:..
    17. İran'dan Türkiye'ye destek mesaj
    18. Andre Silva kiralık olarak Sevilla'da
    19. AK Parti'den sert Kılıçdaroğlu..
    20. Fenerbahçe'den Benfica'ya gözdağı: 2-1
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    İstanbul Aydın Üniversitesi taban puanları 2018 kontenjan ve puanlar
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Barış Yarkadaş Mustafa Kemal’in sözlerini hiçe saydı! CHP’lilerden büyük tepki
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    Perinçek'ten 'dolar' teklifi: Yastık altındaki parayla çözemezsiniz
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı