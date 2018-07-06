İran'dan Amerika'ya Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi

Başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta konuşan Tümgeneral Caferi, "Hürmüz Boğazı'nın kullanımı herkes için veya hiç kimse için ifadesinin ne anlama geldiğini muhtemel şartlarda düşmana anlatabiliriz" dedi.

İranlı General, hükümet yetkililerinin ABD'ye karşı son günlerde izlediği tutumu desteklediğini ekledi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 3 Temmuz'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmeğe çalışan ABD'yi, "Yapabiliyorsanız, yapın sonucu görürsünüz" diye uyarmıştı.