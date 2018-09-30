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İran'dan Amerika ve Suudi Arabistan'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in Tahran yönetimi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

30 Eylül 2018 Pazar 08:07
İran'dan Amerika ve Suudi Arabistan'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo'nun, Irak'ın Basra şehrindeki konsolosluk binasında hizmet verilmeyeceği ve herhangi bir saldırıdan İran'ın sorumlu tutulacağı yönündeki ifadelerini "gülünç ve şüphe uyandırıcı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin, İran aleyhindeki açıklamalarını, "kendi eylemlerinin etkisinden kurtulmak için ortaya attığını" savunan Kasımi, Tahran yönetiminin diplomatlara ve diplomatik misyonlara yönelik her türlü saldırıyı kınadığını belirtti.

"ABD, İran ile ilgili asılsız iddialardan vazgeçemedi" diyen Behram Kasımi, Washington yönetimini, Irak hükümetinin kurulması sürecinde plan yapmakla suçladı.

Kasımi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr'in, "Ortadoğu'da barış için İran yayılmacı siyasetini bırakmalı" şeklindeki sözlerine de tepki göstererek, Riyad yönetimini "terörizmin destekçisi olmakla" itham etti.

Suudi Arabistan'ın, "radikal" diye nitelendirdiği fikirlerinin ve bu yöndeki propagandasının terörizmin önemli bir kaynağı olduğunu ileri süren sözcü Kasımi, Riyad yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail lobisiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına destek verdiğini ve bu ülkelerden aktarılan milyarlarca dolar ile Washington'ın dış siyasetinin, savaşı ve istikrarsızlığı yaymak üzere yönlendirildiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrindeki ABD Konsolosluk binasında artık hizmet verilmeyeceğini ve ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıdan İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise Ortadoğu'da barışın sağlanması için İran'ın yayılmacı ve yıkıcı siyasetini bırakması gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:07
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