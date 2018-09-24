İran'dan Amerika ve İsrail liderlerine açık tehdit!

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail liderlerini açık şekilde tehdit etti.

Ahvaz'da 25 kişinin öldüğü saldırıdan iki gün sonra konuşan Devrim Muhafızları başkan yardımcısı, ABD ve İsrail liderlerini yıkıcı bir yanıtın beklediğini söyledi.

Devrim Muhafızları, dün yaptığı açıklamada da 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuştu.

Ahvaz'daki askeri törende 12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları'nın yanı sıra, İran lideri Hasan Ruhani de ABD'yi saldırıdan sorumlu tutuyor.

Ancak Washington tarafında bu suçlamalar pek etki etmişe benzemiyor. ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Halley, suçlamaları reddedip İran'ın aynaya bakmasını istedi.