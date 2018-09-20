0553 313 94 23

İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin uluslararası anlaşmaları ihlal ederek barış çağrılarını alaya aldığını açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:09
İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un Washington'un tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı "iki hükümet arasındaki kişisel bir mutakabat" şeklinde nitelemesine tepki gösterdi. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, nükleer anlaşmanın iki hükümet arasındaki kişisel bir mutabakat olduğunu iddia ediyor. Bu yanlıştır. Nükleer anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından güvence altına alınan uluslararası bir anlaşmadır."

ABD'nin uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini dile getiren Zarif, bu yüzden Washington'un Uluslararası Adalet Divanı'nda kendisine karşı açılan iki dosyayla karşı karşıya olduğunu kaydetti. 

Zarif, mesajında, "Anlaşılan ABD sadece barış çağrılarını alaya alıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD YENİ ANLAŞMA PEŞİNDE

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Hook, dün Washington'daki Hudson Enstitüsü'nde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'la nükleerin yanında balistik füze programını da kapsayacak anlaşma imzalamak istediklerini söylemişti.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı küçümseyen Hook, "İran'la imzalamayı umduğumuz yeni anlaşma, iki ülke arasındaki kişisel mutabakat olmayacak, biz anlaşma istiyoruz. Bu çok önemli. Nükleer mutabakat anlaşma değildi." ifadelerini kullanmıştı.

İran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yaklaşık üç yıl süren müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te nükleer programın sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Obama döneminde imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma, mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle tartışılır hale gelmişti.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Washington, İran'ın balistik füze programını da kapsayan yeni bir anlaşma isterken Tahran yönetimi, ülkenin füze programının stratejik ve savunma amaçlı olduğunu ve müzakereye kapalı olduğunu ifade ediyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:09
  1. iran
  2. abd
  3. Cevad Zarif
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İtalya'da katolik papaza çocuğa cinsel..
    3. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    4. Dolar değer kaybetme sürecinde
    5. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    6. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    7. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    8. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    9. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    10. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    11. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    12. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    13. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    14. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    15. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    17. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    18. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    19. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    20. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü