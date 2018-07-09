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İran'dan Almanya hamlesi: 300 milyon euro çekecek!

İran yönetimi, Amerikan yaptırımlarının ülke içindeki ekonomik tahribatını azaltma önlemi olarak, Almanya’daki 300 milyon eurosunu çekmeyi planlıyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:22
İran'dan Almanya hamlesi: 300 milyon euro çekecek!

Alman gazetesi Bild’in Alman hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İran yönetimi Alman bankalarındaki çeşitli hesaplarda tutulan 300 milyon euroyu çekmek için talepte bulundu. Buna göre İran, amerikan yaptırımları nedeniyle nakit sıkıntısı çekmemek için Europaeisch-Iranische Handelsbank AG (eihbank) bankasındaki fonlarını çekecek.

Bild’in haberine göre İran, Alman Mali Denetim Kurumu’nu (BaFin) bu kararı konusunda bilgilendirdi. BaFin’in, başbakanlık, dışişleri ve maliye bakanlığındaki üst düzey yetkilileri bilgilendirdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin yeni yaptırım politikasıın ardından, son olarak dünyanın en büyük taşımacılık şirketi olan Fransız CMA CGM, dün İran’dan çekildiğini açıklamıştı.

Trump’ın 2015 tarihli anlaşmadan mayıs ayından çekilmesinden bu yana, anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya İran’ı rahatlatacak ekonomik havuçlar sunmaya çalışıyor. Ancak Tahran cuma günü sunulan ekonomik paketi yeterli bulmadığını açıklamıştı.

(Duvar)

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:22
  1. Almanya
  2. İran
  3. Ekonomi

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