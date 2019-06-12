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İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi:"Bir anlaşmanın birçok tarafı varsa taraflar taahhütlerine eşit şekilde bağlı kalmalıdır""Eğer Avrupalı dostlar nükleer anlaşmanın korunması noktasında çok endişelilerse tüm taraflardan buna uyulmasını talep etmeli ve herkesten önce kendileri de taahhütlerine bağlı kalmalıdır"

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı Maas'a tepki

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın "İran'ın nükleer taahhütlerini uygulaması gerektiği" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, Maas'ın İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini uygulamasıyla ilgili ifadelerini eleştirdi.

Nükleer anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) ve dünya için önemi noktasında Maas ile hemfikir olduklarını ancak Alman Bakanın çok taraflı bir anlaşmadaki taahhütlerin İran tarafından tek taraflı olarak uygulanması şeklindeki vurgusunu tam olarak kavrayamadıklarını ifade eden Musevi, "Bir anlaşmanın birçok tarafı varsa taraflar taahhütlerine eşit şekilde bağlı kalmalıdır. Eğer bağlı kalmazlarsa nükleer anlaşmanın inisiyatifimize bıraktığı mekanizmaları kullanmayı gözden geçirebiliriz. Bunu anlamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maas ve İran'ın nükleer anlaşmaya ilişkin son kararını endişeyle karşılayan tüm taraflardan, söz konusu anlaşmanın 36'ncı maddesini dikkatli bir şekilde incelemelerini isteyen Musevi, şunları kaydetti:

"Eğer Avrupalı dostlar nükleer anlaşmanın korunması noktasında çok endişelilerse tüm taraflardan buna uyulmasını talep etmeli ve herkesten önce kendileri de taahhütlerine bağlı kalmalıdır."

Önceki gün İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Tahran dönüşü dün İsveç Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Stockholm'de nükleer silahı bulunmayan Arjantin, Etiyopya, Finlandiya, Endonezya, Japonya, Ürdün, Kanada, Kazakistan, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, İspanya ve Güney Kore'nin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Maas burada yaptığı açıklamada ABD-İran çekişmesinin dünya barışı için tehlike oluşturduğunu ve bu olumsuz eğilime karşı koyulması gerektiğini ifade ederek, İran'dan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istemişti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:10
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