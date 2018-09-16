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İran'dan AB'ye tehdit gibi uyarı! 'Eğer ABD'ye karşı önleyici adımlar atılmazsa...'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa Birliği'ne önemli uyarıda bulundu. Zarif, 'Avrupa, ABD yaptırımları karşısında önleyici adımlar atmazsa, İran buna karşılıksız kalmayacak' dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 14:02
İran'dan AB'ye tehdit gibi uyarı! 'Eğer ABD'ye karşı önleyici adımlar atılmazsa...'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'den Brüksel'e uyarı geldi. Alman basınına konuşan  Bakan Cevad Zarif, "ABD yaptırımlarının etkilerinin telafi edilmesi için Avrupalıların ve diğer imzacı ülkelerin harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Tarif bu etkilerin özellikle "petrol ve bankalar" konusunda görüldüğüne işaret etti.

İranlı bakan Zarif, "Avrupa bu şekilde devam ettiği takdirde İran'dan gelecek tepkiye de kendisini hazırlamalıdır" diyerek Brüksel'e mesaj gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmeler yapmasının şu aşamada mümkün olmayacağını da dile getirdi. Zarif, "Görüşmeler için zemin bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 14:02
  1. İran
  2. İran Dışişleri Bakanı
  3. Cevad Zarif
  4. Avrupa Birliği
  5. ABD
  6. Açıklama

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