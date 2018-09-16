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İran'dan AB'ye tehdit!

Avrupa Birliği'ni Amerika'ya yönelik 'pasif' tutum takınmakla suçlayan İran Dışişleri Bakanı Zarif, bu durumun sürmesi halinde , uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma tehdidinde bulundu.

16 Eylül 2018 Pazar 10:09
İran'dan AB'ye tehdit!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin ülkesi ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, Avrupa Birliği'nin (AB) Washington'a karşı pasif tutumunu sürdürmeye devam etmesi halinde, uranyum zenginleştirme kapasitesilerini arttırma tehdidinde bulundu. 

DW'nin haberine göre Zarif, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yaptırımlarınının etkilerinin telafi edilmesi için Avrupalıların ve diğer imzacı ülkelerin harekete geçmesi" gerektiğini söyledi. Zarif, bu etkilerin özellikle 'petrol ve bankalar' konusunda görüldüğüne işaret etti.

'ALIŞ VE VERİŞ DENGESİ BOZULURSA İRAN TEPKİ VERİR'

Avrupalıları 'pasif' olmakla suçlayan Zarif, 'alış ve veriş' arasındaki dengenin bozulması halinde İran'ın tepki vereceği tehdidinde bulundu. Bunun için İran'ın nükleer anlaşmayı feshetmesinin şart olmadığına dikkat çeken Zarif, anlaşmanının 'kısmen uygulanmasının' da mümkün olduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanı, olasılıklardan birinin de İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin artırılması olduğunu vurguladı.

'AB, ENGELLEME MEVZUATI'NI UYGULASIN'

AB'den İran ile ticaret yapan Avrupalı şirketleri korumak için hazırlanan 1996 tarihli "Engelleme Mevzuatı'nın" uygulanmasını talep eden Zarif, "ABD yaptırımları nedeniyle İran ile ticari ilişkilere son veren şirketlere" ceza verilmesini önerdi. Zarif, Avrupalıların sözlerini hayata geçirip geçirmemesi konusunda karar vermesi gerektiğini vurguladı. 

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşmeler yapmasının şu aşamada mümkün olmayacağını dile getirdi. "Görüşmeler için zemin bulunmuyor" diyen Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmayı tekrar kabul etmesi halinde "görüşmelerde bulunmayı düşünmenin mümkün olabileceğini" ifade etti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:09
  1. uranyum
  2. ABD
  3. Avrupa Birliği
  4. İran

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