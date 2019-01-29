0553 313 94 23

İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma" uyarısı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi:- “(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır”

29 Ocak 2019 Salı 19:16
İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma" uyarısı

VİYANA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasındaki para transferine ilişkin henüz bir çözüm bulunamadığını belirterek, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

Arakçi, Avusturya Ulusal Meclisi'ni ziyaret ederek, bir grup milletvekiliyle nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Avrupalı firmalar ve İran arasında para akışını sağlayacak bir yolun henüz bulunamamasından duyduğu kaygıları aktardı.

Avrupa’nın söz konusu soruna ilişkin yeni bir girişimde bulunması gerektiğine dikkati çeken Arakçi, "(Nükleer) Anlaşmanın sekteye uğraması ve bu durumun İran’da ekonomik problemlerin şiddetlenmesine neden olması, hem bölge hem de Avrupa için ağır sorunlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Arakçi ile görüşen Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) milletvekili Andreas Schieder ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) milletvekili Wolfgang Gerstl'ın ise gerginliklerin giderilmesinde diyaloğun önemine işaret ettiği ve Avusturya’nın üzerine düşeni yapacağını vurguladığı aktarıldı.

- ABD'nin yaptırım kararı

ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirmiş, AB ülkelerine hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:16
  1. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi
  2. İran’dan Avrupa’ya nükleer anlaşma uyarısı
  3. Viyana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan 10 iş adamı salıverildi
    1. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    2. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    3. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    4. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    5. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    6. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    7. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    8. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    9. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    10. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    11. "(CHP) Genel Merkezin kararını..
    12. Otomobil TIR'a çarptı, 5 yaşındaki Efe..
    13. "TOKİ yatay mimariye önem verdiğini..
    14. Eşcinsel ordular geliyor!
    15. İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te..
    16. Türkiye'deki en büyük eroin..
    17. 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap..
    18. Fransa İçişleri Bakanı biber gazı..
    19. BM Özel Raportörü Callamard, İstanbul..
    20. İranlı yetkiliden Rusya açıklaması:..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019