İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi

ANKARA (AA) - İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı İran'la ticareti kolaylaştırmaması halinde Tahran'ın Rusya ve Çin'le ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Burucerdi, Washington'un yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizması (SPV) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin SPV'yi hâlâ uygulamaya geçirmemesini eleştiren Burucerdi, "Avrupalı ülkeler şu ana kadar ABD'nin baskılarına karşı kendi iktidarlarını dahi koruyamadılar." dedi.

Burucerdi, AB'ye Washington'un baskıları karşısında kendi çıkarlarını koruma çağrısında bulunarak, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behruz Berzeger Kaşani de mali mekanizmanın hayata geçirilmemesinin nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Avrupa'nın İran ile ilgili söylem ve uygulamalarının birbiriyle uyumlu hale gelmesi gerektiğini belirten Kaşani, Avrupa'ya nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, petrolü de kapsayacak şekilde İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

En geç geçen yıl sonuna kadar devreye girmesi beklenen mekanizmanın henüz uygulamaya konulmaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oluyor.











