0553 313 94 23

İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Washington'un yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizmasının gecikmesi halinde Tahran'ın Rusya ve Çin'le ilişkilerini güçlendireceğini belirtti

11 Ocak 2019 Cuma 16:06
İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi

ANKARA (AA) - İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Alaaddin Burucerdi, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı İran'la ticareti kolaylaştırmaması halinde Tahran'ın Rusya ve Çin'le ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Burucerdi, Washington'un yaptırımlarına karşı AB'nin İran'la ticareti kolaylaştırmak için tasarladığı özel ödeme mekanizması (SPV) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin SPV'yi hâlâ uygulamaya geçirmemesini eleştiren Burucerdi, "Avrupalı ülkeler şu ana kadar ABD'nin baskılarına karşı kendi iktidarlarını dahi koruyamadılar." dedi.

Burucerdi, AB'ye Washington'un baskıları karşısında kendi çıkarlarını koruma çağrısında bulunarak, "Avrupalılar ABD'nin baskılarına direnemezse kaybeden Avrupalı şirketler olacaktır. Bu şartlarda İran, Rusya ve Çin'le ilişkilerini daha da güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behruz Berzeger Kaşani de mali mekanizmanın hayata geçirilmemesinin nükleer anlaşmanın ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Avrupa'nın İran ile ilgili söylem ve uygulamalarının birbiriyle uyumlu hale gelmesi gerektiğini belirten Kaşani, Avrupa'ya nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırım paketlerini aşamalı olarak devreye sokmuştu.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, petrolü de kapsayacak şekilde İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için eylülde yeni bir ödeme mekanizması geliştirildiğini açıklamıştı.

En geç geçen yıl sonuna kadar devreye girmesi beklenen mekanizmanın henüz uygulamaya konulmaması Tahran yönetiminin tepkisine neden oluyor.






Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 16:06
  1. AB
  2. iran
  3. SPV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    1. Kar onlara yaradı! Okullar 12 gün tatil
    2. Bilirkişi, rüşvet alırken suçüstü oldu
    3. Şiddet, taciz, tecavüz... RTÜK..
    4. Türkiye'nin en soğuk ilçesinde tilki..
    5. "City of London" Suu Çi'ye verdiği..
    6. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    7. Kayserispor'un yeni adı ne oldu?
    8. Trabzon AK Parti ilçe belediye başkan..
    9. Toyota, Dakar Rallisi'nde liderliğe..
    10. Okulda rezalet! Skandal görüntüler..
    11. "Konak'ta o zeybek oynanacak"
    12. CK Enerji'den faturayı düşüren..
    13. Ahmet Kavalcı'dan gazetecilere yemek
    14. Merkez Bankası ocak ayı beklenti..
    15. TOKİ'den binlerce vatandaşa ev..
    16. İran'dan AB'ye mali mekanizma eleştirisi
    17. "Sudan'da ikna edici çözümler..
    18. Hollanda mahkemesi FETÖ mensubunu..
    19. Kasımpaşa'da Sadiku ve Veigneau'ya..
    20. Darbe sanığından "1 dolar bizde..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!