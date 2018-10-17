İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Bu bir hakaret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu girişimi (ABD'nin yaptırım kararları), hukuki ve uluslararası mekanizmalara açık bir hakaret olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kasımi, ABD hükümetinin yaptırımların İran halkını hedeflemediğine yönelik iddialarının aksine söz konusu yaptırımlarla halkın ekonomik açıdan hedef alındığını kaydetti.

ABD yönetimi, dün İran Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü'ne destek verdikleri gerekçesiyle, aralarında büyük bankalar, maden ve imalat şirketlerinin bulunduğu 20 İran firmasına yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.