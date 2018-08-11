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İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi: Utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin ekonomisine yönelik küstah açıklamalarını "utanç verici" olarak tanımladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:06
İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi: Utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:06
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. NATO

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  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    abd bir devlet değil sömürgeyle ,katliamla yerli halkı öldürüp onların topraklarını gasp eden bir fitne tohumudur.gerçek devlet böyle adi politikalar gütmez.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    Zavallı İran zaten Amerika Ambargosu altında inledi. Kuveyt Türk, yılın ilk altı ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,5 artırarak 479 milyon TL’ye yükseltti! Bu işten kar edenler bankalar. Ödünç yiyen kesesinden yer. Biz benzeri şiddetli ekonomik borclanma krizini Ecevit döneminde yaşadığımızda rahmetliye kızdık ve Reizi seçtik. IMFnin acı recetelerinden sonra yine yüksek borclanmaya başladık. Alınan borclarla getirisi olmayan yatırımları yaptıkca Türkiye şahlanıyor, uçuyor, bizi kıskanıyorlar diye sevindik. Bu borç oranı cok yüksek deyenleriyse IMFye borcumuz kalmadı diye fazla azarladık, daha fazla borçlandık. Suçu hep diğer ülkelere atarak cözüm getiremeyiz.
  • muratmurat2 sa önce
    Bizim bu işten kurtulabilmemizin en önemli sırasındaki kısa orta uzun ve çokkk uzun vadede her zaman EĞİTİM ve ÖĞRETİM olacaktır.Ahlaklı,akılcı,mantıklı,bilimsel,milli hocaların,anne,baba,dayı,amca,dede,teyze,hala,abla vs nin elinden çıkacak pırıl pırıl nesiller.Sokağa şaapp diye tükürmeyen, başksının ve kamunun malını yağma hasanın böğeği görmeyen,liyakati baş tacı eden,ırçılık şuculuk buculuk yapmayan,başkasının hakkına gasp etmeyen,kitap okumayı seven,tarihini önemseyen,edebiyatını,türküsünü bu toprakları seven,bilimsel düşünen,kaliteli olup kalite üretmeye çalışan,hergün dününden artı değerlerle donanma gayretinde olan nesillerler kurtulabiliri.yoksa dolar bugün çıkar yarın iner önemli olan insan kalitesidir.
  • DoktorDoktor2 sa önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
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