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İran'dan ABD'ye sert tepki

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin ekonomik baskılarla İran halkı ile rejimi karşı karşıya getirmek istediğini söyledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 18:47
İran'dan ABD'ye sert tepki

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney, başkent Tahran'da askeri öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı. Ali Hamaney, törende askeri öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı izlediği politikalarla düşmanlığını artırdıkça İran halkının da ABD'ye karşı nefretinin her geçen gün fazlalaştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Hamaney, önceki ABD başkanlarının da Trump'ın izlediği politikalarla İran'a baskılar uyguladığını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

Hamaney, "Ekonomik baskılarla rejim ve halkı karşı karşıya getirmek istiyorlar. Budalalık yapıyorlar, çünkü rejimin halkın kendisi olduğunun farkında değiller." diye konuştu.

ABD'ye teslim olmayacaklarını ifade eden Hamaney, teslim olmanın bedelinin direnmekten daha ağır olacağını kaydetti. İran lideri, bu süreçte halk ve yetkililer dahil herkesi yaptıklarına dikkat etmeye davet ederek, yetkilileri halka karşı ihmalkarlıktan kaçınmaya çağırdı.

 

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 18:47
  1. İran
  2. ABD
  3. Donald Trump

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