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İran'dan ABD'ye sert tehdit: “Aslan kuyruğu ile oynamayın, pişman olursunuz”

İran'ın yabancı ülkelerdeki temsilcileri ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'ye sert çıktı: Aslankuyruğu ile oynamayın. Pişman olursunuz''

22 Temmuz 2018 Pazar 19:42
İran'dan ABD'ye sert tehdit: “Aslan kuyruğu ile oynamayın, pişman olursunuz”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin son dönemdeki tavrını eleştirerek, “Aslan kuyruğu ile oynamayın, pişman olursunuz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün İran’ın yabancı ülkelerdeki temsilcileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Ruhani, ülkeler arasındaki ilişkilerin niyet temelli olduğunu belirterek, “İran ile savaşmanın savaşların temeli ve İran ile barışmanın barışların temeli anlamına geldiğini bilmelidir. Biz tehditten hiçbir zaman korkmadık. Tehditlere karşılık tehdit edeceğiz” dedi. ABD ve İran arasında süre gelen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Ruhani, “Sayın Trump! Biz şerefli bir milletiz. Biz tarih boyunca bölge boğazının güvenliğinin garantörü olduk. Aslankuyruğu ile oynamayın. Pişman olursunuz” ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin yalnızca İran ile değil, birçok farklı ülke ile de problemler yaşadığını belirten Ruhani, “Günümüzde ABD’nin başında olan hükümet, bir tek kendinden önceki hükümet ile değil, tüm dünyanın çıkarlarına karşı ve elbette bir anlamda da kendi çıkarlarına karşı savaşmaya çalışıyor. Bu konu bir tek İran için değil tüm dünya ülkeleri için bir tehlike sayılır ancak bu durumun doğurduğu büyük fırsatlar da var” diye konuştu.

''500 MİLYON MÜSLÜMANI KARŞISINA ALMAZ''

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs meselesindeki tavrını eleştiren Ruhani, ‘’Eğer bir insan biraz da olsa mantıktan yararlanabilse, işgalci bir rejimin isteği üzerinde bir milyar 500 milyon Müslüman’ı karşısına almaz. Bugün rahatlıkla ABD’nin barışa, uluslararası anlaşmalara ve kurumlara karşı saygı duymadığını, dünyaya söyleyebiliriz” şeklinde konuştu. ABD’nin tehditlerinin ülkedeki birlik ve beraberliği arttırdığını söyleyen Ruhani, “Tehditler bizim birliğimizi artırdı, böylece ABD’yi kesinlikle yeneceğiz. Belki bazı bedeller ödemek zorunda kalacağız ancak elde edeceğimiz kazançlar artacaktır” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 19:42
  1. Hasan Ruhani
  2. İran
  3. ABD
  4. Donald Trump

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