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İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "yaptırımlara bağımlılığının" her türlü müzakere ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:51
İran'dan ABD'ye rest: Görüşme olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesine yönelik izlediği politikalara ve iki ülke arasında görüşme ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruları yanıtladı.

Bazı medya organlarında yer alan, eylülde toplanacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Zarif, "ABD tarafıyla herhangi bir görüşme olmayacak" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ön koşulsuz görüşme teklifine ilişkin resmi açıklamaların Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kendileri tarafından daha önce açık bir şekilde ifade edildiğini kaydeden Zarif, "ABD yönetiminin yaptırımlara bağımlılığı müzakere ihtimalini ortadan kaldırıyor" dedi.

ABD yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından açıkladığı yaptırımları 7 Ağustos'ta devreye sokmuştu.

Öte yandan Zarif, Twitter hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda, Trump'ın Türkiye'ye yönelik adımlarını "utanç verici" şeklinde niteleyerek, "ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:51
  1. İran
  2. Muhammed Cevad Zarif
  3. Hasan Ruhani
  4. ABD
  5. Mike Pompeo
  6. Donald Trump

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