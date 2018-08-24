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İran'dan ABD'ye petrol ikazı! "Arabistan ve Rusya o güçte değil..."

İran’ın OPEC nezdindeki temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili,"Bir ay önce size stratejik petrol rezervlerinize sığınacağınızı söylemiştim, zira Arabistan ve Rusya Petrol üretimlerini artıracak güçte değiller" dedi.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:00
İran'dan ABD'ye petrol ikazı! "Arabistan ve Rusya o güçte değil..."

İran’ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdindeki temsilcisi Hüseyin Kazımpur Erdebili, “Amerika’nın stratejik petrol rezervlerini kullanması bu stratejik ürünün sadece fiyatını arttırmaya sebep olmaktadır” dedi.

Kazımpur, Bloomberg kalanlına yaptığı açıklamada, Amerika’nın stratejik petrol rezervlerinin satılmasının diğer üreticilerin üretim miktarını arttıracak güçte olmadıklarını gösterdiğini belirtti.

Kazımpur, “Arabistan ve Rusya sadece rezervlerini kullanarak üretim miktarlarını arttırmışlardır. Onlar daha az ve geç arz ile yüksek fiyatlar istiyorlar” dedi.

Kazımpur, Trump’a hitaben, “Bir ay önce size stratejik petrol rezervlerinize sığınacağınızı söylemiştim, zira Arabistan ve Rusya Petrol üretimlerini arttıracak güçte değiller” dedi.

Kazımpur, Trump’a hitaben umutsuzluğa kapılmaması, soğukkanlı olmasını tavsiye ederek, “İran aleyhindeki ambargoları durdurunuz ve yeniden nükleer müzakerelere dönünüz ve orada sözlerinizi söyleyiniz” dedi.

ABD yönetimi geçen günlerde stratejik petrol rezervlerinden 11 milyon varil satmak istediğini belirtti. Uzmanlara göre bu satış petrol fiyatlarının artışını önlemek için yapılmıştır.

Kaynak: IRNA

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:00
  1. İran
  2. ABD
  3. Rusya
  4. Suudi Arabistan
  5. Trump
  6. Hüseyin Kazımpur Erdebili

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