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İran'dan ABD'ye nükleer mesajı: B planı yok, ya hep ya hiç

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter'daki mesajında, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme ihtimaline karşı, "B planı yok, ya hep ya hiç" dedi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:17
İran'dan ABD'ye nükleer mesajı: B planı yok, ya hep ya hiç

"Uluslararası güçler, ABD Başkanı Donald Trump'ı B planı olmadığı için anlaşmadan çekilmemesi konusunda ikna etmeli" diyen Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "nükleer anlaşmada B planı yok" açıklamasına katıldığını söyledi.

Zarif, "Avrupalı liderler, Trump'ı sadece nükleer anlaşmada kalmaya değil aynı zamanda iyi niyetli bir pazarlık yapmaya da ikna etmeli" dedi.

Geçtiğimiz hafta Amerikan CBS televizyonuna açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda nükleer faaliyetlere yeniden başlanabileceğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 23-26 Nisan tarihleri arasında Washington’ı ziyaret edecek. Macron'un ziyaretinin en büyük hedefi; Trump’ı, İran'la uluslararası toplumun 2015’te vardığı nükleer anlaşmayı "yırtmaması" konusunda ikna etmek.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:17
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