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İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'ye nükleer müzakere anlaşmasına geri dönmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:56
İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalar yaptı.

Nükleer anlaşmaya geri dönülmesinin ABD için "en iyi seçenek" olduğunu savunan Kasımi, "Ümit ediyorum ki ABD bölgeyi ve İran'ı daha iyi tanımıştır. Geçmişteki büyük hatalara düşmez, çünkü Ortadoğu'nun durumu çok değişken ve hassas" olduğunu belirtti. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın arzu ettiği politikaları uygulayamayacağını, dünyadaki birçok devletin buna tepki gösterdiğini belirten Kasımi, nükleer anlaşma kararıyla ABD'nin yalnızlaştığını ileri sürdü.

Kasımi, AB ülkelerinin ABD ile olan ilişkileri nedeniyle Trump'ın İran'a yönelik politikalarını bir dereceye kadar düzeltebileceğini onu dünya, Asya ve Ortadoğu siyasetine ilişkin bilgilendirebileceklerini dile getirdi.

Rusya, Çin ve ilgili devletlerin Trump'ı nükleer anlaşma konusunda "ikna edebileceğini" ileri süren Kasımi, şu ifadeleri kullandı:

"Trump'ın anlaması ve ikna olması gereken husus; nükleer anlaşmaya geri dönüşün ABD için en iyi seçenek olduğudur. Ayrıca başarısız olan yaptırım politikalarını da terk etmelidir. Çünkü bu gibi adımlar ABD'nin dünya kamuoyundaki itibarını zedelemektedir."

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:56
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  6. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi

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