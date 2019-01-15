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İran'dan ABD'ye "müzakere istiyorsanız yaptırımları kaldırın" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"ABD'ye bu yolun yanlış olduğunu anlatmalıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız bunun uygun yolları var. İran halkına saygı duymalısınız, yaptırımları bir kenara bırakmalısınız"

15 Ocak 2019 Salı 13:48
İran'dan ABD'ye "müzakere istiyorsanız yaptırımları kaldırın" mesajı

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Gülistan eyaletinde İdari Konsey Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırımlarla İran'ı izole etmeye çalıştığını, ancak bunun gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hedef olduğunu ifade etti.

ABD yaptırımları nedeniyle bir süredir ekonomik baskı altında olduklarını dile getiren Ruhani, "Ülke normal şartlarda değil ancak yaptırımlardan korkmuyoruz ve hedeflerimizden geri adım atmayacağız." dedi.

Ruhani, ABD ile birlikte İsrail ve bazı Körfez ülkelerini İran'a karşı ekonomik savaş başlatmakla suçlayarak, "Bu savaşta her ne kadar darbe alsak da karşı taraf da zarar görüyor. Düşmanın her türlü provokasyonuna karşın savaşı başlatan taraf biz olmadık. Bununla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tahran'ın bankacılık sistemi, döviz gelirleri, petrol ihracatı ve taşımacılık alanlarında uyguladığı yaptırımların ekonomiyi baskı altına aldığını ve halkın yaşamını etkilediğini belirten Ruhani, "Bu şartlarda halkın ve ekonominin baskıya uğradığını biliyoruz. Biz bu baskıları tamamen ortadan kaldıramayız ancak doğru olmayan bir şey de yapamayız." diye konuştu.

- ABD'ye mesaj

İran'ı müzakere masasına çekmenin yolunun yaptırım olmadığını vurgulayan Ruhani şunları söyledi:

"ABD'ye bu yolun yanlış olduğunu anlatmalıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız bunun uygun yolları var. İran halkına saygı duymalısınız, yaptırımları bir kenara bırakmalısınız. Biz, mantıklı ve prensipler çerçevesinde olduğu sürece müzakereden kaçınmadık."



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:48
  1. ABD
  2. iran
  3. müzakere
  4. Ruhani
  5. yaptırımlar

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