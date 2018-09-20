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İran'dan ABD'ye karşı kritik hamle! Yaptırımları delmek için özel komisyon kuruldu

İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani, ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

20 Eylül 2018 Perşembe 13:58
İran'dan ABD'ye karşı kritik hamle! Yaptırımları delmek için özel komisyon kuruldu

İran, ABD'nin yaptırımlarını delerek petrol satabilmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde komisyon oluşturdu.   

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Emiri Hamkani, ABD'nin "İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını" delmek için Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Hamkani, "Yaptırımlar döneminde petrol taşımacılığı ve fiyat tespiti önemli bir konu haline gelecektir. Enerji Bakanlığı'nda petrol satışına yönelik yaptırımları delmek için bir komisyon kuruldu." dedi.

Hamkani, söz konusu yaptırımların ardından petrol satışlarının şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi için borsa kurulmasıyla ilgili kanunların çıkarılmasında meclisin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.     

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 13:58
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