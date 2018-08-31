İran'dan ABD'ye karşı hamle! Irak'a füze transferi

ABD Başkanı Donald Trump İran'la nükleer anlaşmadan çekilip birbirinden ağır yaptırımlar getirirken Tahran'ın da Irak üzerinden hamle yaptığı öne sürüldü.

Reuters haber ajansına göre İran, Irak'ta müttefiki konumundaki Şii milislere, aylardır hem kısa menzilli balistik füze hem de bu füzelerin üretim araçlarını naklediyor.

'SALDIRI HALİNDE DESTEK PLANIMIZ'

Haberini adlarının açıklanmasını istemeyen İranlı ve Iraklı yetkililerle Batılı istihbaratçılara dayandıran Reuters, böylelikle İran'ın askeri saldırıya uğraması ihtimaline karşı caydırıcılık kapasitesini artırmaya çalıştığını yazdı.

Üst düzey İranlı bir yetkili “Gerisinde yatan mantık, İran'ın saldırıya uğraması halinde bir destek planınsa sahip olmak. Nakledilen füze sayısı fazla değil, sadece birkaç onlu sayıda, ama gerekirse artırılabilir” dedi

'KARAR TRUMP BAŞKANLIK KOLTUĞUNA GEÇİNCE ALINDI'

Batılı bir kaynak, iddia edilen silahlandırmanın, önceliği ekonomik yumruğa veren ABD ile Suriye'deki İran güçlerine sık sık saldıran İsrail'e uyarı niteliğinde olduğunu söyledi.

Iraklı ve İranlı yetkililer, füze transferi kararının 18 ay önce alındığını, ama nakil sürecinin son dönemde hız kazandığını aktardı.

'ÜRETME VE KULLANMA EĞİTİMİ'

Reuters haber ajansına göre İran müttefiki Iraklı Şii milislere balistik füze üretme ve fırlatma eğitimi de veriliyor. Bu amaçla biri Zafariniya'da diğeri Irak'ın Kürdistan bölgesinde olan en az iki fabrika kullanılıyor.

Iraklı bir istihbaratçı, Bağdat merkezi hükümetinin İran'ın Iraklı milislere füze tedarik ettiğinin farkında. Daha önce Irak'ın IŞİD'e karşı savaşı sırasında benzer nakliyatlar ve eğitimler olmuştu. Ancak Irak hükümeti ve silahlı kuvvetleri bu son haberle ilgili yorum yapmadı. İranlı yetkililer de yorum yapmayı reddederken CIA ile Pentagon da sessiz kaldı.

TRUMP'IN GÖZÜ FÜZE PROGRAMINDA

Trump, daha da ağırlarını hazırladığı yaptırımları, Tahran nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve balistik füze programıyla Ortadoğu politikalarının kısıtlanmasını da içerecek şekilde yenilenmesini kabul edene dek uygulayacağını söylüyor.