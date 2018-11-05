İran'dan ABD'ye jet cevap!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

Yaptırımların ikinci aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugün TSİ 08.00'de başlamıştı.

İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.