0553 313 94 23
impression

İran'dan ABD'ye jet cevap!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceklerini belirtti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 09:41
İran'dan ABD'ye jet cevap!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin uyguladığı yaptırımları kıracağını ve petrol satmaya devam edeceğini söyledi.

Yaptırımların ikinci aşaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından işaretini verdiği yaptırımların ikinci aşaması bugün TSİ 08.00'de başlamıştı.
İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetleri kısıtlayacak yaptırımlarla, büyük ölçüde petrol ihracatına dayanan ülke ekonomisinin can damarını kesmeyi hedefleyen ABD yönetimi, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasını da yaptırımlara tabi hale getirdi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 09:41
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD iran ambargo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
    1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli..
    2. İran'dan ABD'ye jet cevap!
    3. Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobil..
    4. Hasan Şaş: Tuzağa düşürdüler
    5. VW’de indirim fırsatı
    6. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye..
    7. Kısa dönen askerlik kalkıyor mu?
    8. “Ekonomide olumlu gelişmeler var”
    9. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyi..
    10. BMW Group’un 2020 hedefi üretimde..
    11. 'Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor'
    12. ÖTV indirimiyle yılın son fırsatları
    13. TOKİ enflasyonu sabitledi
    14. Alkollü sürücüden polise iğrenç teklif!
    15. Elektrik kontağından çıkan yangın..
    16. Ortaöğretim ve lisede devamsızlık kaç..
    17. Beşiktaş'tan Diagne hamlesi
    18. Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru...
    19. Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi tek..
    20. Piyasalar enflasyon rakamlarını bekliyor
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!