İran'dan ABD'ye gözdağı: Başarılı olamayacak!

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kültürel Devrim Yüksek Konseyi toplantısında ABD yaptırımlarının ikinci aşamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, "ABD, 4 Kasım'ı İran halkı için acı bir hatıraya dönüştürmeyi hedefliyor, ancak İran milletinin direniş ruhu ve cesur liderliği sayesinde bunda başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

Süre 4 Kasım'da doluyor

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi için verdiği süre 4 Kasım'da doluyor. Bu tarihten sonra İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.



İkinci aşama yaptırımların devreye girmesiyle İran'ın petrol ihracatında günlük 500 bin ila 1 milyon varil düşüş öngörülüyor. Bu da yaklaşık 60 milyar dolar olan İran'ın yıllık petrol gelirinin 27 milyar dolar azalması anlamına geliyor.