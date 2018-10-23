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İran'dan ABD'ye gözdağı: Başarılı olamayacak!

Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi için verdiği süre 4 Kasım'da doluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD başarılı olamayacak" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 22:43
İran'dan ABD'ye gözdağı: Başarılı olamayacak!

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kültürel Devrim Yüksek Konseyi toplantısında ABD yaptırımlarının ikinci  aşamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, "ABD, 4 Kasım'ı İran halkı için acı bir hatıraya dönüştürmeyi  hedefliyor, ancak İran milletinin direniş ruhu ve cesur liderliği sayesinde bunda  başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

Süre 4 Kasım'da doluyor

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi için verdiği süre 4 Kasım'da doluyor. Bu tarihten sonra İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına  yaptırımlar uygulanacak.
 
İkinci aşama yaptırımların devreye girmesiyle İran'ın petrol ihracatında günlük 500 bin ila 1 milyon varil düşüş öngörülüyor. Bu da yaklaşık  60 milyar dolar olan İran'ın yıllık petrol gelirinin 27 milyar dolar azalması anlamına geliyor. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 22:43
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