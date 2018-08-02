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İran'dan ABD'ye gözdağı! 100 savaş gemisiyle dev tatbikat

İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek gücü olduğunu göstermek için, 100'e yakın savaş gemisi ve 100'e yakın savaş uçağı ile Basra Körfezi'nde 48 saat içinde bir tatbikat yapacak.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:58
İran'dan ABD'ye gözdağı! 100 savaş gemisiyle dev tatbikat

İran ile ABD arasında tekrar artan gerginlik, kendisini iyice göstermeye başladı. Amerikan merkezli haber kanalı CNN International, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın önümüzdeki 48 saat içinde Basra Körfezi'nde büyük bir tatbikat yapacağını yazdı.

CNN, her sene düzenli olarak sonbahar döneminde yapılan tatbikatın, bu yıl ABD ile artan gerilimden dolayı öne alındığını ve bu sefer yapılacak olan tatbikatın geçmiş yıllara oranla daha geniş çaplı olacağını belirtti. İran'ın tatbikat amacının ise, stratejik öneme sahip körfez geçişlerini kısa sürede kapatabileceğini göstermek olduğu belirtildi.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

100'e yakın savaş gemisi ve savaş uçağının katılacağı öne sürülen tatbikatın ABD tarafından da yakından takip edileceği belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü Yüzbaşı William Urban, CNN International'e verdiği demeçte, İran'ın gerçekleştireceği tatbikatı yakından izleyeceklerini ve uluslararası denizlerde serbest ticaret akışını sağlamak için ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:58
  1. İran
  2. ABD

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