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İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma" suçlaması

İranlı üst düzey askeri yetkili, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan’a naklettiğine ilişkin "kesin istihbarata" sahip olduklarını söyledi

05 Şubat 2019 Salı 14:02
İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a taşıma" suçlaması

ANKARA (AA) - İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğine ilişkin ellerinde "kesin istihbarat" olduğunu söyledi.

Safevi, Tahran Üniversitesi'nde devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD'nin DEAŞ militanlarını Afganistan'a taşıdığını iddia etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın ABD, İngiltere, İsrail ve bazı Arap ülkeleri tarafından desteklendiğini öne süren Safevi, "Amerikalılar, Siyonistler ve bazı Arap ülkelerinin komploları sonucu yüz binden fazla DEAŞ'lı Suriye ve Irak'ın başına bela edildi. Bundan sonra da 'Horasan Halifeliği' kurmak iddiasıyla teröristleri İran'a göndermek istediler ve bu doğrultuda bir emir atadılar." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, ABD'nin terör örgütü DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia eden Safevi, "Amerikalıların şu anda DEAŞ'lı teröristleri Afganistan'a naklettiğine ilişkin kesin istihbarata sahibiz." ifadesini kullandı.

Afganistan'da son bir ayda Taliban ve DEAŞ saldırılarında çoğunluğu sivil yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke, Taliban'la DEAŞ arasındaki çatışmalara da sahne oluyor.

Hamaney geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta etkisiz hale gelen DEAŞ'ın ABD tarafından Afganistan'a yönlendirildiğine işaret ederek, Afganistan'da son haftalarda düzenlenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıların arkasında da ABD'nin olduğunu iddia etmişti.

İran lideri, ABD'nin bu sayede bölgedeki varlığına gerekçe oluşturmak istediğini söylemişti.

Taliban ile barış görüşmeleri yürüten ABD yönetimi, anlaşmaya varılması halinde askerlerini Afganistan'dan çekmeyi planlıyor.




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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:02
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. deaş
  4. iran
  5. İran Lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi

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