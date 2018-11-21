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İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi:"Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan bu mantıksız ve sonuçsuz yaptırımları tasarlayan ve uygulayanlar kesinlikle istedikleri sonucu elde edemeyecekler"

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:11
İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına tepki

ANKARA (AA) - İran, aralarında Merkez Bankası üst düzey yöneticileri ile Rus ve İranlı şirketlerin de olduğu 5 kişi ve 4 kuruluşa ABD tarafından "terör finansmanı" gerekçesiyle yaptırım getirilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı yazılı açıklamayla ABD'nin yeni yaptırım kararlarını kınadı. Kasımi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçek ve tüzel kişilere karşı uygulanan bu mantıksız ve sonuçsuz yaptırımları tasarlayan ve uygulayanlar kesinlikle istedikleri sonucu elde edemeyecekler."

ABD Hazine Bakanlığı, dün Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin aralarında bulunduğu 5 kişi ve 4 kuruluştan oluşan "gayrimeşru petrol ağının", terör finansmanı nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Tahran yönetiminin, yaptırım listesine alınan Rus şirketlerle birlikte çalışarak Suriye hükümetine petrol sağladığı iddia edilen açıklamada, Esed rejiminin petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İran Merkez Bankası Uluslararası Departman Direktörü Resul Seccad ve Merkez Bankası Uluslararası İlişkiler Başkan Yardımcısı Hüseyin Yakubi'nin de yaptırımlar kapsamına alındığı belirtilmişti.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:11
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  2. Behram Kasımi
  3. iran
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