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İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilk yorum

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:12
İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilk yorum

Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki Türk bakana yönelik ABD'nin yasa dışı yaptırımları, yalnızca ABD'nin devlet siyaseti kisvesi altında izlediği baskı ve şantaj politikasını değil aynı zamanda yaptırımlar konusundaki bağımlılığını gösteriyor.​" ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı Papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ABD'nin yaptırım getireceğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da yazılı açıklamasında, Gül ve Soylu'nun, "Brunson'ın tutuklu olmasında rol oynayan kurumları yönettikleri için" yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 13:12
  1. İran Dışişleri Bakanı Zarif
  2. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders
  3. türkiye
  4. bakanlara yaptırım

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