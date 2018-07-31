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İran’dan ABD’nin teklifine ‘Kırmızı Hat’ cevabı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakere çağrısına olumlu baktıklarını ifade ederek, iki ülke arasında "kırmızı hat" kurulmasını önerdi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:41
İran’dan ABD’nin teklifine ‘Kırmızı Hat’ cevabı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'la müzakere çağrısına olumlu baktıklarını belirterek, iki ülke arasında "kırmızı hat" kurulmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ön koşulsuz görüşme çağrısını değerlendiren Felahetpişe, "ABD ile İran arasındaki müzakereler tabu haline dönüşmemelidir." dedi.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıktan üçüncü ülkelerin faydalandığını savunan Felahetpişe, "İki taraf arasında kırmızı hat kurulana kadar Tahran ve Washington'un çıkarları diğerlerinin oyuncağı haline gelecek." diye konuştu. 

Felahetpişe, Tahran ve Washington arasında tarihi güvensizlik nedeniyle diplomasinin işlemediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"İlginçtir ki iki güç arasındaki diplomasiye İranlılar veya Amerikalılardan çok bölgedeki gerici rejimler ve siyonistler taş koymuştur."

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini belirtmişti.

Trump, "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diyerek, Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını kaydetmişti. 

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:41
  1. ABD
  2. İran
  3. Trump
  4. Haşmetullah Felahetpişe

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