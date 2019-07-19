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İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"Bölgemizin güvenliği dışarıdan temin edilemez. Bölge ülkelerinin iş birliği ve bölgesel entegrasyon yoluyla kendi güvenliğini sağlamaları gerektiğine inanıyoruz"

19 Temmuz 2019 Cuma 15:56
İran'dan ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararına tepki

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının "sembolik ve faydasız" olduğunu söyledi.

Amerikan National Interest dergisine konuşan Zarif, ABD'nin Suudi Arabistan'a yaklaşık 500 asker gönderme kararına tepki gösterdi.

Washington yönetiminin bu kararını "sembolik ve faydasız" olarak nitelendiren Zarif, "Bölgemizin güvenliği dışarıdan temin edilemez. Bölge ülkelerinin iş birliği ve bölgesel entegrasyon yoluyla kendi güvenliğini sağlamaları gerektiğine inanıyoruz." dedi.

ABD'yi Suriye ve bölgedeki terör örgütlerini silahlandırmakla suçlayan Zarif, "Terör örgütlerini silahlandırıp halka karşı kazanmalarını bekleyemezsiniz, bu mümkün değildir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la doğrudan görüşme teklifinin Tahran'da neden kabul görmediğinin sorulması üzerine Zarif, Trump'ın önceki ABD hükümetinin imzaladığı anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, mevcut yönetimle imzalanacak bir anlaşmanın da Trump sonrasına kadar yürürlükte kalma ihtimalinin ABD ile müzakereyi anlamsız hale getirdiğini sözlerine ekledi.

CNN televizyonu, ABD Savunma Bakanlığından yetkililere dayandırdığı dünkü haberinde, ABD'nin başkent Riyad'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesinin beklendiğini duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:56
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. ABD
  3. iran
  4. Suudi Arabistan

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