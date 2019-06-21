0553 313 94 23

İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık" açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade:"ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık""Biz aynı eylemleri (hava sahası ihlallerini) Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi?"

21 Haziran 2019 Cuma 15:58
İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da vurabilirdik ama vurmadık" açıklaması

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD'ye ait insansız hava aracına eşlik eden ve içinde 35 kişinin bulunduğu bir keşif ve saldırı uçağını da tespit ettiklerini ancak vurmaktan kaçındıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, başkent Tahran'da basına açıklama yapan Hacızade, "ABD'ye ait casus uçağının tespit edildiği an içerisinde 35 kişinin bulunduğu ABD'nin P-8 (Poseidon) tipi bir casus uçağı da vurulan uçağın yakınlarındaydı. Onu da vurabilirdik ancak bunu yapmadık." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) geçen hafta Umman Körfezi'nde gerçekleşen tanker saldırıları sonrasında bir ABD MQ-9 İHA'sına ateş açıldığına yönelik açıklamasına da değinen Hacızade, "Aslında bu uyarı ateşiydi onlar yine dikkatsiz davrandılar. Uçaklarını düşürmek isteseydik o anda vururduk." ifadelerini kullandı.

İran'ın, ABD'nin hava sahası ihlallerine diplomatik kanallarla birçok kez itiraz etmesine rağmen Washington'un bu itirazları önemsemediğini dile getiren Hacızade, "Biz aynı eylemleri Washington sahillerinde yapsaydık onlar nasıl tepki verirdi? Hava sahalarını ihlal etmemize izin verirler miydi? " sorusunu yöneltti.

- Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

CENTCOM ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Öte yandan CENTCOM, 13 Haziran'da Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine saldırı sonrasında bölgede bulunan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi silahlı İHA'ya İran tarafından ateş açıldığını ancak uçağın isabet almadığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ABD'nin Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerinden sorumlu CENTCOM, nisan ayında karşılıklı olarak birbirlerini "terör örgütü" şeklinde tanımlamıştı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:58
  1. ABD
  2. İHA
  3. iran
  4. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar
    1. Para destesinin arasına 1 dolar..
    2. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    3. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    4. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    5. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    6. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    7. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    8. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    9. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    10. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    11. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    12. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    13. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    14. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    15. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    16. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    17. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    18. Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer..
    19. İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
    20. Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü
    21. Esenyurt’ta 1’i çocuk 6 kişinin..
    22. Çorlu Belediyesi, Çorlu tren kazasını..
    23. Gürcistan'da Parlamento Başkanı istifa..
    24. Kocaeli’de sel nedeniyle ulaşıma..
    25. Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti
    26. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    27. AB Liderler Zirvesi
    28. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    29. Mısır, Müslümanların girişini..
    30. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!