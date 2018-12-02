İran'dan ABD'nin füze testi iddiasına cevap: Savunma amaçlı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Tahran'ın füze testi programının savunma amaçlı olduğu ve BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmediği belirtildi. Yapılan açıklamada Tahran'ın füze testi gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda bilgi verilmedi.

ABD'den İran'a "balistik füze denemesi" tepkisi

ABD yönetimi, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik bir füze denemesi yaptığını bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı yazılı açıklamada "Bu füze, İran'ın Avrupa'nın bir bölümünü ve Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın başarısız olması halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirme programına başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.