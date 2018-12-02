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İran'dan ABD'nin "füze denemesi iddialarına" tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yönetiminin "İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı" iddiasına tepki gösterdi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:36
İran'dan ABD'nin "füze denemesi iddialarına" tepki

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Kasımi, İran'ın füze faaliyetlerinin "savunma amaçlı" olduğunu ve ülkenin ihtiyacına göre yapıldığını ifade etti.

Kasımi, İran'ın füze programı ve denemelerini yasaklayan BMGK kararnamesi bulunmadığını belirterek, ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkarak söz konusu kararnameyi çiğnediğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını belirterek, "Bu füze, İran'ın, Avrupa'nın bir bölümünü ve Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:36
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. balistik füze
  3. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi

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