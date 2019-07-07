0553 313 94 23

İran'dan "ABD'nin ekonomi terörizmine karşı yasal adım" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "ekonomi terörizmi" karşısında ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmayı sürdüreceklerini söyledi

07 Temmuz 2019 Pazar 15:01
İran'dan "ABD'nin ekonomi terörizmine karşı yasal adım" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "ekonomi terörizmi"ne karşı ülke çıkarlarını korumak için yasal yolları kullanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Zarif, Twitter hesabından, ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmeme kapsamında 60 günü içeren "1'nci Adım" eylem planı süresinin sona ermesinin ardından bugün başlatılan "2'inci Adım" eylem planıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, "İran, bugün, nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak (anlaşmayı) iyileştirici adımları barındıran ikinci aşamaya geçiyor. ABD'nin ekonomi terörizmi karşısında çıkarlarımızı korumak için nükleer anlaşma kapsamında sahip olduğumuz yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu adımların İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kastederek üç Avrupa ülkesinin anlaşmaya uyması halinde geri çekilebileceğini belirten Zarif, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden sonra nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamada başarısız olan Avrupa ülkeleri, İran'ın 36'ncı madde kapsamında aldığı iyileştirici önlemleri en azından siyasi olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda desteklemelidirler." dedi.

- İran'dan karşı adımlar

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.

Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bugün ilk aşamanın sona erdiğini, yine 60 gün sürecek 2'nci Adım'ın başladığını, bu aşamada nükleer faaliyetleri kapsamında anlaşmada taahhüt ettikleri uranyum zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceklerini açıklamıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:01
  1. 2'inci Adım
  2. ABD'nin ekonomik savaşı
  3. İran ​​​Dışişleri Bakanı Muhammed ​​Cevad Zarif
  4. yasal adım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkpınar’da yarı final heyecanı başlıyor
    1. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    2. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    3. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    4. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    5. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    6. Mete Gazoz'dan altın madalya
    7. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    8. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    9. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    10. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    11. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    12. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    13. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    14. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    15. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    16. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    17. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    18. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    19. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    20. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    21. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    22. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    23. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    24. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    25. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    26. Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale..
    27. Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara..
    28. Beyazgül talimat verdi, çalışmalar..
    29. AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi..
    30. Elazığspor,Ömer Yıldız ileanlaştı
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar