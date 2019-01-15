İran'dan ABD ziyaretlerine tepki

BEYRUT (AA) - İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale'nin Lübnan ziyaretine tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale'nin Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sergilediği tutumun "başkalarına yönelik karar dayatma ve işlerine müdahale etme" olarak yorumlandı.

ABD'nin bölgeye yönelik ziyaretlerinin "kışkırtıcı" olarak nitelendirildiği açıklamada, Washington'un izlediği stratejinin, ülkelerin çıkar politikalarını kendi bölgesel ve küresel çıkarlarıyla uyumlu hale getirmenin yanı sıra Filistinlilerin hakları pahasına İsrail işgalini sağlamlaştırmaya yönelik olduğu ifade edildi.

Söz konusu stratejinin ülkelerle halklar arasında fitne ve savaşlara sebebiyet verdiği iddia edilen açıklamada, "Müsteşar Hale, ülkesinin radikal terör hareketleri için en büyük barındırıcı ve temel destekçisi olduğunu görmezden geliyor." denildi.

ABD'nin, müttefikleriyle birlikte hayata geçirmeye çalıştığı projelerde hezimete uğramasına rağmen yeni isimler altında bunu telafi etmeye çalıştığı iddiasında bulunulan açıklamada, İran'ın Suriye'deki askeri varlığına ilişkin ise bunun iki ülke arasındaki koordinasyon çerçevesinde gerçekleşen meşru bir durum olduğu savunuldu.

Açıklamada ayrıca İran'ın, Lübnan'ın istikrar ve güvenini korumaya yönelik yardımcı rolünü sürdüreceğine işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, dün ve önceki gün Lübnan'da bir dizi resmi temaslarda bulunmuştu.

Başkent Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Hale, "Hizbullah gibi vekaletle finanse ettiği terör örgütleri ve faaliyetleri de dahil olmak üzere İran'ın tüm bölgesel tehlikeli etkinliklerine karşı çabalarını sürdürdüklerini" söylemişti.

Hale, "Milislerin tünel kazma veya bölgesel istikrarı tehdit edecek yüz bin füzelik cephane bulundurması kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.

- Hariri, İran'da tutuklu Lübnanlı Zakka'nın serbest kalmasını istedi

Öte yandan Lübnan Başbakanı Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya'yı kabul etti.

Geçen yıl Beyrut'ta göreve başlayan Firuzniya ile Hariri arasında ilk kez gerçekleşen görüşmede, bölgesel konulara ilişkin son gelişmelerle iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Ayrıca Hariri, İran'da tutuklu bulunan Lübnan vatandaşı Nizar Zakka'nın serbest kalması talebiyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ulaştırılması için büyükelçiye bir bilgi notu verdi.