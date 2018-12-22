İran'dan ABD ile gizlice görüştüğü iddialarına yalanlama

TAHRAN (AA) - İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran ve ABD'li diplomatların Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'da gizlice görüştüğü iddialarını yalanladı.

Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ve ABD'li diplomatların Yemen'deki krizle ilgili Londra'da gizli bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Baidinejad, bu yöndeki haberlerin "uydurulmuş bir yalandan ibaret" olduğunu kaydederek bunları tamamen reddettiklerini ifade etti.

Kuveyt'in El Ceride gazetesinin Avrupalı üst düzey bir diplomata dayandırdığı habere göre, İran ve ABD'li diplomatlar, Avrupa ve Umman'ın ara buluculuğunda İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir otelde gizlice bir araya geldi. Görüşmenin zamanı hakkında bilgi vermeyen Avrupalı diplomat, İsveç'in başkenti Stockholm'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde gerçekleşen Yemen'de çatışan taraflar arasındaki müzakerelerin bu görüşme sayesinde gerçekleştiğini ileri sürmüştü.