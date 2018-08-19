İran'dan ambargo açıklaması: Yeni çözüm yolları arıyoruz

Viyana merkezli örgütün Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile bir araya gelen İran'ın OPEC Daimi Temsilcisi Kazım Gharibabadi, örgütün siyasetin dışında tutulmasını istediklerini kaydetti.

İran Petrol Bakanlığı kaynaklarına göre, Gharibabadi, "Her ne koşulda olursa olsun hiçbir ülkenin petrol üretim ve ihracat hissesi diğer üye ülkelere devredilemez. Buna izin verilmemeli" dedi.

Gelinen süreçte OPEC'in üyelerini desteklemesi ve grubun siyasete çekilmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getiren Gharibabadi ayrıca Barkindo'ya, OPEC Bakanlar Konferansı'nda, herhangi bir üyenin üretim payının bir başka üyeye devri için lisans verilmediğini de hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında, İran'la yapılan nükleer müzakerelerden çekilmiş ve OPEC üyesi ülkeye yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran'ın petrol ihracını sıfır seviyesine çekmeye çalışan Trump yönetimi, kasım ayında bu minvalde yeni yaptırımları da devreye sokacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü içerisinde Suudi Arabistan ve Irak'tan sonra üçüncü en büyük petrol üreticisi ülke konumunda bulunan İran, ABD yaptırımları ile kendisinden boşalacak yerin ezeli rakibi Suudi Arabistan tarafından doldurulmasından endişe ediyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: FARKLI ÇÖZÜMLER ARIYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD yaptırımlarının ülkesinin bankacılık ve enerji sektörünü hedef almasının ardından petrol ihracı ve gelirlerin İran'a transfer edilmesi konusunda yeni çözüm yolları aradıklarını söyledi.

Cihangiri, "Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getireceklerinden umutluyuz. Ancak bu olmasa bile petrol ihraç edip gelirlerini ülkeye transfer edecek seçenekleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: ABD İRAN'I DEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Washington yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmeye çalıştığını ancak başaramayacağını söyledi.

Zarif, ABD Dışşişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve başına da Politika Planlama Danışmanı Brian Hook'un getirildiği İran Eylem Grubu'nun, İslam Cumhuriyeti'ni görevden uzaklaştırma amacı taşıdığını iddia etti.

İranlı bakan, bu tür girişimlerin ABD tarafından daha önce de denendiğini bu defa tutmayacağını dile getirdi.

İran petrollerini millileştiren ancak daha sonra ABD destekli bir darbeyle görevden uzaklaştırılan ülkenin demokratik yollardan seçilen Başbakanı Muhammed Musaddık'a atıfta bulunan Cevat Zarif, "65 yıl önce tam bugün, demokratik yollarla, halk tarafından seçilen Doktor Musaddık, ABD tarafından (darbeyle) görevden uzaklaştırıldı. Diktatörlük geri getirildi ve İranlılar 25 yıl boyunca bu duruma boyun eğmek zorunda kaldı. Şimdilerde ABD Dışişleri Bakanlığı baskı, yanlış bilgilendirme ve demagoji gibi aynı hayallerle yola çıkmış durumda. Ama bir daha asla" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hook'u İran özel temsilcisi olarak atamıştı.

Şahin görüşleriyle öne çıkan Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı uhdesinde İran'ın yakın markaja alındığı 'İran Eylem Grubu'nu yönetecek.

Şah Muhammed Rıza Pehlevi de 1979'da Ruhullah Musavi Humeyni tarafından gerçekleştirilen İslami devrim ile görevden uzaklaştırılmıştı.