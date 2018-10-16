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İran'dan ABD açıklaması: Kaygı duymuyoruz

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımların kaygı duymadıklarını söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 10:43
İran'dan ABD açıklaması: Kaygı duymuyoruz

4. Asya Pasifik kongresinin kapanış töreninin kulisinde açıklama yapan İran Savunma Bakanı Hatemi, Amerika’nın yaptırımlarından asla kaygı duymadıklarını belirtti.

FHA- 4. Asya Pasifik kongresinin kapanış töreni, Savunma Bakanı Emir Hatemi ve diğer bazı yerli ve yabancı üst düzey askeri yetkilinin katılımı ile düzenlendi.

Kongrenin kulisinde muhabirimizin sorularına cevap veren  Hatemi, Amerika’nın yatırımları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, bu yaptırımlardan asla kaygı duymadıklarını ifade etti.

Hatemi, bu yaptırımlar İSK için hakikaten iyi bir fırsat olacağını, yüce Allah’ın inayeti ile İran’ın güvenliğini zedeleyeceklere en büyük iktidarla karşılık vereceklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:43
  1. İran
  2. ABD

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