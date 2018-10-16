İran'dan ABD açıklaması: Kaygı duymuyoruz

4. Asya Pasifik kongresinin kapanış töreninin kulisinde açıklama yapan İran Savunma Bakanı Hatemi, Amerika’nın yaptırımlarından asla kaygı duymadıklarını belirtti.

FHA- 4. Asya Pasifik kongresinin kapanış töreni, Savunma Bakanı Emir Hatemi ve diğer bazı yerli ve yabancı üst düzey askeri yetkilinin katılımı ile düzenlendi.

Kongrenin kulisinde muhabirimizin sorularına cevap veren Hatemi, Amerika’nın yatırımları ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, bu yaptırımlardan asla kaygı duymadıklarını ifade etti.

Hatemi, bu yaptırımlar İSK için hakikaten iyi bir fırsat olacağını, yüce Allah’ın inayeti ile İran’ın güvenliğini zedeleyeceklere en büyük iktidarla karşılık vereceklerini vurguladı.