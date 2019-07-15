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İran'dan AB ülkelerine flaş çağrı! "Anlaşmayı kurtarın"

İran’ın, AB'ye 2015 yılında imzalanan ‘İran Nükleer Anlaşması’na dair yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmayı kurtarma çağrısı yaptığı açıklandı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
İran'dan AB ülkelerine flaş çağrı! "Anlaşmayı kurtarın"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran’ın, Avrupa Birliği'ne (AB) 2015 yılında imzalanan ‘İran Nükleer Anlaşması’na dair yükümlülüklerini yerine getirerek anlaşmayı kurtarma çağrısı yaptığını duyurdu.

Musevi, anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde İran’ın da yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi.

AB ülkelerininİran’a yükümlülüklerini hatırlatmalarının ‘gerçekçi olmadığını’ ve ‘amaca ve mantığa aykırı’ olduğunu belirten Musevi, AB’nin anlaşmaya saygılı olması gerektiğini ekledi.

Daha önce Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık krizin diplomatik yollarla çözülmesi için çağrı yapmışlardı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
  1. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi
  2. İran
  3. Nükleer Anlaşma
  4. Avrupa Birliği (AB)

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