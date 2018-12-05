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İran'dan "AB ile özel ödeme mekanizması hazır" açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, AB tarafından Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımlarına karşı geliştirilen özel ödeme mekanizmasına ilişkin nihai anlaşmanın sağlandığını duyurdu

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:11
İran'dan "AB ile özel ödeme mekanizması hazır" açıklaması

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) tarafından ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına karşı geliştirilen özel ödeme mekanizmasına ilişkin nihai anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere AB'nin hazırladığı özel ödeme mekanizmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif, geçen hafta Brüksel ve Cenevre'de AB yetkilileriyle yapılan görüşmelerde özel ödeme mekanizmasıyla ilgili nihai anlaşmanın sağlandığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Washington yönetiminin mekanizmayı etkisiz kılabilmek için detaylar hakkında bilgi toplamaya çalıştığına dikkati çeken Zarif, "Bu yüzden Avrupalılar süreci gizli bir şekilde yürütüyor. Neticelendiğinde açıklayacaklar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'la ticaret yapan şirketler, ABD'yle ticaret yapamayacak" tehdidi karşısında, AB ülkelerinin şirketlerini İran piyasasında tutmak için hızlı bir şekilde kurmayı taahhüt ettiği özel ödeme mekanizması henüz uygulamaya geçirilemedi.

AB, özel ödeme mekanizmasıyla kendi şirketlerini korumanın yanı sıra Tahran yönetimini yaptırımlardan koruyarak ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmada tutmaya çalışıyor.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:11
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