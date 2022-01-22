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Korona Virüs İran'dan, 9-12 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısına onay!
Korona Virüs

İran'dan, 9-12 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısına onay!

İran'da 9-12 yaş arasına uygulanacak Kovid-19 aşılarının tamamen isteğe ve ebeveynlerin rızasına bağlı olduğu belirtildi. İran'da Kovid-19 aşıları şu ana kadar 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:16:00 - 2022-01-22 15:25:59
İran'dan, 9-12 yaş arası çocuklar için Kovid-19 aşısına onay!

İran Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşılarının 9-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin verdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun kararıyla aşılama yaşının 12'den 9'a indirilmesi kararlaştırıldı." dedi.

Aşının niteliği ve enjekte edilebilir dozunun Sağlık Bakanlığı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu tarafından açıklanacağını belirten Mansuri, "9 ila 12 yaş arası çocuklar için aşılama izni, farklı ülkelerin deneyimlerine, bu konudaki çalışmaların gözden geçirilmesine ve son olarak bilimsel ilkelere dayalı bir karara dayanmaktadır. Bu aşı gönüllü olarak ve ebeveynlerin onayı ile yapılacaktır." diye konuştu.

İran'da Kovid-19 aşıları şu ana kadar 12 yaş ve üstüne uygulanıyordu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 30 artarak 132 bin 202'ye yükseldi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 53 milyon 517 bin kişinin en az iki doz Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.

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