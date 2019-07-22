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İran'dan "17 ABD casusu" açıklaması

- İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde CIA adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu, bu kişilerden bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
İran'dan "17 ABD casusu" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran İstihbarat Bakanlığı, ellerinde ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu bunlardan bazılarının da idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Fars Haber Ajansına göre, İran İstihbarat Bakanlığı "17 kişilik casusluk şebekesine" ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Habere göre, 17 Haziran'da gözaltına alınan söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından "bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, suçlamaya dair görüntülerin kamuoyuyla bugün paylaşılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:10
  1. ABD
  2. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)
  3. casus
  4. iran

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