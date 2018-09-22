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İran'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi

İran'da düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e, yaralananların sayısı 60'a yükseldi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:41
İran'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi

İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 25'e, yaralananların sayısı 60'a yükseldi.

İran devlet televizyonu, İran-Irak savaşının yıl dönümü nedeniyle Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında ölü sayısının 25'e, yaralı sayısının 60'a yükseldiğini açıkladı.

Ölenlerden aralarında bir albay ve yüzbaşının da bulunduğu 17'sinin asker, diğerlerinin ise sivil olduğu belirtildi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi ise Ahvaz'daki saldırının, yarın yapılacak toplantıda ele alınacağını açıkladı.

 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:41
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