İran'daki şiddetli depremin bilançosu açıklandı

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

İran'da yayın yapan yarı resmi haber ajansı ISNA, yaşanan depremde en az 31 kişinin yaralandığını duyurdu. Ajans, depremde ölen olup olmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.