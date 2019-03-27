İran'daki sel felaketinin bilançosu 5 eyalette 170 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - İran'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 eyalette şu ana kadar yaklaşık 170 milyon dolar zarar oluştuğu belirtildi.

İran Tarım Bakanı Mahmud Hucceti, son günlerde ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin Gülistan ve Mazenderan eyaletindeki tarım alanlarına 120 milyon dolardan fazla zarar verdiğini söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre Hücceti, "Sel felaketi, Gülistan eyaletindeki ziraat alanlarına 1 trilyon 50 milyar tümen (yaklaşık 80 milyon 769 dolar), Mazenderan eyaletine 550 milyar tümen (yaklaşık 42 milyon 307 dolar) zarar verdi." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Kirmanşah Eyaleti Kriz Masası Başkanı Celil Balayi de son günlerde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin Kirmanşah eyaletinde altyapı ve tarım arazilerinde 376 milyar tümen (yaklaşık 28 milyon 923 bin dolar) hasara yol açtığını söyledi.

Balayi, altyapının güçlendirilmesi çalışmaları için 765 milyar tümen (yaklaşık 58 milyon 846 bin dolar) ödeneğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Çaharmahal-Bahtiyari eyaleti Ziraat Kurumu Başkanı Zebihullah Garib de eyaletteki tarım arazilerini sulama sistemlerinin sel nedeniyle 115 milyar tümen (yaklaşık 8 milyon 846 bin dolar) civarında zarara uğradığını açıkladı.

Simnan Eyaleti Valisi Alirıza Aşinager de sel felaketinin Simnan eyaletinde 100 milyar tümen (yaklaşık 7 milyon 692 bin dolar) zarara yol açtığını aktardı.

Aşinegar, eyalette sel nedeniyle toprak kayması sonucu 120 evin hasar gördüğünü belirtti.

- Fars eyaletinde bir günlük yas

Sel felaketi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı Şiraz kentinin bağlı bulunduğu Fars eyaletinde bir günlük yas ilan edildi.

İran genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Sel ülkedeki 31 eyaletin 25'inde çeşitli zararlara yol açtı.



