İran'daki sel felaketinde can kaybı 44'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı. Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Acil Durum Merkezi Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hankeh, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişinin öldüğünü, 265 kişinin de yaralandığını söyledi. Hankeh, "Fars eyaletinde 21, Gülistan'da 7, Mazenderan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohguliye-Buyer Ahmed'de ve Loristan'da 2, Kirmanşah, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da birer kişi öldü." dedi. Selden etkilenen Fars, Kirmanşah, Gülistan, Loristan, İylam, Simnan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Huzistan, Buşehr, Kohguliye-Buyer Ahmed, Hemedan, Kirman eyaletlerinde 265 kişinin yaralandığını dile getiren Hankeh, 47 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğunu kaydetti.



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