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İran'daki sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi

Ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde Şiraz kentinde 17, Kermanşah ve Loristan eyaletlerinde birer kişi yaşamını yitirdi

25 Mart 2019 Pazartesi 21:08
İran'daki sel felaketinde can kaybı 19'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'da sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Kriz İdare Kurumu Sözcüsü Behnam Saidi, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 19 kişinin öldüğünü, 94 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ülkenin 25 eyaletinde meydana gelen sel felaketinin bu eyaletlere bağlı 77 şehre zarar verdiğini dile getiren Saidi, Şiraz kentinde 17, Kermanşah ve Loristan eyaletlerinde birer kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Çahar Mahal-Bahtiyari Eyalet Valisi İkbal Abbasiasr, eyalete bağlı bir köyün sel suları altında kaldığını, 100 köy yolunun da selden zarar gördüğünü aktardı.

Abbasiasr, 20 köyün ise sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İranlı yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Şiraz kentindeki Kur'an-ı Kerim Kapısı Caddesi'nde bulunan 200'den fazla aracın sele kapılması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 21:08
  1. İran Kriz İdare Kurumu Sözcüsü Behnam Saidi
  2. İran'da sel felaketi: 19 ölü

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